»Ljubljana ima zdaj poslanstvo, da deželo znova spremeni v državo«

IZJAVA DNEVA

"Ta trenutek me ne zanima nestrokovnost prepovedi gibanja v drugo občino. Zanima me postopek, uporabljen, da bi prepoved postala sprejemljiva. Ta postopek se je namreč izvedel tako, da so epidemijo od epidemiologov vzeli v roke upravljalci javnega mnenja, uradni in omrežni. Spravili so se na atraktivne sovražnike, ki bi jim javno mnenje utegnilo takoj pripisati, da ogrožajo zdravje domačinov. Najprej so to bili Kitajci iz kitajskih restavracij. Potem so to bili sosedje iz drugih držav. In ko se je izkazalo, da s preganjanjem Kitajcev in prišlekov iz soseščine pandemije ni mogoče ustaviti (zato se ji ravno reče pandemija), je bilo treba najti najbolj gnusne predstavnike, ki so nevarni prav zato, ker na videz pripadajo v 'naše kraje', pa bi se jih bilo treba po hitrem postopku znebiti. In te je v jeziku upravljanja ljudi v Sloveniji identificirala oznaka LJ. Da bi bila prepoved gibanja prek meja občin sprejemljiva, ni bila uporabljena podoba dvosmernega prometa med Zgornjimi in Spodnjimi Butalami, ampak zrežirana podoba strah vzbujajočega pojavljanja LJ."

"Sovraštvo podeželja do urbanega središča, kjer živijo 'domači tujci', ki nepovabljeni hodijo k nam, je znamenje odsotnosti državljanskega karakterja pod geslom 'Moja država je naša dežela'. Zato ima Ljubljana zdaj poslanstvo, da deželo znova spremeni v državo."

(Lev Kreft, filozof, o prepovedi gibanja v drugo občino; v kolumni za Dnevnik)