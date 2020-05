»Zelo pomembno je, da žvižgače zaščitimo«

IZJAVA DNEVA

"Kdor me pozna in spremlja moj profil na Facebooku že nekaj časa, ve, da se redno odzivam na določene zadeve, za katere menim, da se je nanje treba odzvati. Zame je bilo čisto normalno, da sem objavil svojo podporo Ivanu Galetu. Napisal sem, kaj si mislim. Dal sem svoj glas podpore in zraven fotografijo. In to je bilo to. In potem je neki kolega napisal, kaj pa če bi naredili skupino za njega. In neka druga kolegica je napisala, evo, je to v redu, in poslala link. In z njo sva začela to skupino. V približno treh urah je bilo že nekaj tisoč članov. Na začetku je bil porast gromozanski."

"Zdaj ima skupina 60.000 članov. Kontaktirala sva še nekaj ljudi, da bi dobila pomoč, saj sama tega nikakor nisva mogla voditi. Skupina podpore Ivanu Galetu je v štirih dneh obstoja morala dobiti novo obliko. Dobila je svojo spletno stran z imenom Piščalka. Gre za stran, kjer se te zadeve bolj urednikujejo, kjer bomo pazili, da so objave na višji ravni, in kjer bomo skušali pritegniti določene avtorice in avtorje s svojimi stališči, pogledi in razmišljanji. Želja je s to stranjo zagnati tudi medij, ki bo opozarjal na položaj žvižgačev, na človekovo svobodo. Spraševal se bo o tem, kje so meje in opozarjal na kršenje osebnih pravic vseh teh ljudi, na to, da jih je treba zaščititi. To se mi zdi najbolj pomembno. Obstaja več možnosti zaščite. Vse te zadeve je treba zelo dobro pretehtati, preveriti in tudi podpreti z določenimi strokovnjaki in strokovnjakinjami. Jaz osebno nisem pravnik, tu ne morem nič. Lahko naredim le več škode kot koristi. Bistvo te skupine je opozarjanje, informiranje in zaščita žvižgačev. V informacijski dobi in teh političnih razmerah, ne le trenutnih, je oblika cenzure tudi to, da te ne slišijo. Zelo pomembno je, da žvižgače zaščitimo. In da ljudje vidijo, da imajo možnost, da se nekje javijo, prijavijo in tudi vprašajo za nasvet. Zato to ne more ostati le skupina na Facebooku, kjer lahko vsak objavlja iz svojih frustracij, kar hoče."

(Dejan Koban, pesnik, montažer in soustanovitelj Skupine podpore Ivanu Galetu na Facebooku; v intervjuju na portalu Vrabec anarhist)