»Nasilje se je povečalo za 70 odstotkov, saj izkoriščajo dejstvo, da moramo ostajati doma«

IZJAVA DNEVA

"Nasilje se je povečalo za 70 odstotkov, saj izkoriščajo dejstvo, da se ne smemo gibati, da moramo ostajati doma. Izrael ima pogled k svojemu cilju uprt ves čas, niti za trenutek ne odnehajo. Ker so naseljenci tudi v času epidemije zaščiteni z vojsko, se lahko prosto gibljejo in napadajo palestinsko imetje. Kljub bolezni so njihove ambicije še vedno tukaj - žive in zdrave. To jasno razkrije njegove prioritete v času krize. Če bo prišlo do dokončne priključitve Zahodnega brega, ne vemo, kaj se bo zgodilo s skoraj 50 tisoč ljudmi, ki živijo v Jordanski dolini, večina od njih je kmetov. Z zemljo jim bo odvzet edini vir preživetja."

(Suha Jarrar, raziskovalka v palestinskem centru Al-Haq, o tem, da so se napadi na Palestince kljub omejitvam gibanja povečali; v časniku Večer)