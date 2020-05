»Tisti, ki so se najbolj grebli, so se dogrebli. To je narobe v naši družbi.«

IZJAVA DNEVA

"Kar bomo delali, to bomo imeli. Če bomo dopuščali, da je karierizem temeljno gibalo našega razvoja, potem bomo ena brezvezna država, ki bi je lahko tudi ne bilo. Če pa bomo vendarle zamenjali nekatere vrednote in začeli nagrajevati ustvarjalnost, inovativnost, poštenje, potem morda imamo kakšno 'šanso'. Dokler bomo gledali to negativno selekcijo, ki se izvaja ves čas, da je pomembnejši tisti, ki je 'naš', kot tisti, ki kaj zmore in zna, bo tako, kot je. Rezultati dela morajo biti kriterij za zaposlitev. Zdaj pa je res neverjetno, kako smo s to negativno selekcijo dosegli, da imamo na funkcijah, od oblasti do firm, povzpetneže. Tisti, ki so se najbolj grebli, so se dogrebli. To je narobe v naši družbi."

(Drago Mislej - Mef, glasbenik in novinar, o tem, ali je optimist, če pogleda na našo državo; v intervjuju v časniku Večer)