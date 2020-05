Tudi ugledni časnik The Guardian svari pred Janšo

Tuji mediji vedno glasneje opozarjajo na nedopustne napade na novinarje, ki si jih je privoščil predsednik slovenske vlade Janez Janša

Članek v današnjem Guardianu

Tudi ugledni časnik The Guardian opozarja na trenutne politične razmere v Sloveniji. Danes so objavili članek z naslovom Janez Janša: Orbanov zaveznik nad novinarje v Sloveniji. Novinar časnika The Guardian Shaun Walker, sicer dopisnik za Centralno in Vzhodno Evropo izpostavlja, da se je nad slovenskega predsednika vlade vsul plaz kritik, ker želi izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa izkoristiti za politične manevre.

V Guardianu so poudarili, da desničarski predsednik predvsem na Twitterju vrši pritiske nad novinarji. Med drugim so izpostavili, da je novinarje označil za lažnivce in presstitutke. Dodali so, da je tudi predsednika Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pozval k odstopu ter retvital članek, ki namiguje, da borci za medijsko svobodo uživajo kokain.

V članku so zapisali, da ima Janša glede tvitanja Trumpu podobne tendence in da je tesen zaveznik skrajnodesničarskega madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana. V tekstu primerjajo tudi njuno podobno politično pot ter sorodno retoriko, ki sloni na protibruseljski in protimigrantski politiki.

V Guardianu med drugim opozarjajo tudi, da je Janša nedvomno pripravljen iti tako daleč kot Orban.

Celoten članek si lahko preberete na tej spletni povezavi.