Samooskrba in moderni sužnji na njivah

Danes je nov dan

V Sloveniji za lastne potrebe proizvedemo le dovolj vina, mleka in nekaterih mesnin, sicer pa smo pri preskrbi s hrano močno odvisni od uvoza. Večino sveže zelenjave in sadja uvozimo iz Italije: največ solate, paradižnika, radiča, jajčevcev in špinače. Italijansko kmetijstvo je že pred epidemijo slonelo na izkoriščanju predvsem migrantskih delavcev, trenutna situacija pa suženjske pogoje na plantažah le še poglablja.

Stanje tudi pri nas ni ravno rožnato. Po tem, ko novačenje brezposelnih in študentov ni delovalo, smo delavce za obiranje hmelja nazadnje uvozili iz Romunije. Ministrstvo za kmetijstvo sicer zagotavlja, da hrane ne bo zmanjkalo, a je pred kratkim pozvalo vse, ki imajo to možnost, naj obdelujejo svoje vrtove. Res je, da je večina države ruralna, vendar v večjih mestih površin za urbane vrtičkarje primanjkuje. V naslednjih ''korona paketih'' tako upamo na kak človeku in planetu prijaznejši ukrep, denimo, da mestne občine občanom ponudijo nove površine v obdelovanje.

