»Kot ateist nisem imel nikoli nobene težave z verujočimi bolniki«

IZJAVA DNEVA

"Opozoril bi na eno pomembno stvar. V tej komisiji sem sodeloval kot strokovnjak s področja mehanske ventilacije. Odkar opravljam svoj poklic, nismo ne jaz ne moji nadrejeni prejeli niti ene pritožbe glede mojega dela. Ne glede mojega strokovnega delovanja, ne glede etike, ne glede morale ali mojih odnosov. Gre za to, da se išče dlaka v jajcu in se me poskuša diskreditirati na vse mogoče načine. Od tega, da sem gej, da imam pobarvane lase, do tega, da me vkalupljajo v neko strankarsko življenje. Po mojih življenjskih nazorih sem, če me že morate dati nekam, očitno res levičar. Zato ker verjamem v svobodo govora, socialno državo, izobraževalni in zdravstveni sistem, a hkrati nisem član nobene stranke. Kot ateist nisem imel nikoli nobene težave z verujočimi bolniki, kot tudi ne s tem, da sem zanje klical duhovnika, tako da so tovrstne diskreditacije izjemno nekorektne in boleče."

"V oddaji Tarča sem se odločil nastopiti prvič zaradi tega, ker sem bil eden izmed članov komisije, ki je videla vso dokumentacijo. Če se je oblikovala skupina, formalno ali neformalno, in če smo mi vložili ogromno dela, ki temelji na našem znanju in izkušnjah, se to ne more kar tako poteptati. Če pa je temu tako, potem že na začetku ni bilo potrebe po kakršnikoli komisiji in vloženemu delu. Spravljenih imam krepko čez 300 elektronskih sporočil iz korespondenc, v katerih smo ocenjevali opremo. To ni le ogromnega nekega dela, temveč ogromna odgovornost. Pod temi ocenami je moj podpis in za temi besedami stojim. Stojim tako za tistim, kar je v redu, kot za tistim, kar ni v redu."

(Rihard Knafelj, specialist interne medicine in član komisije, ki je ocenjevala primernost zdravstvene opreme, o člankih desničarskih medijev, ki so ga označevali kot nevarnega za krščanske bolnike; v intervjuju za Dnevnik)