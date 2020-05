»Oblasti podalpsko idilo spreminjajo v nekakšen Twin Peaks, ki ga je režiral Mr. Bean«

IZJAVA DNEVA

"Od kod naenkrat ta globalna pripravljenost, da se lotimo Covid-19? Da ne bo pomote! Podpiram, da se lotimo virusa, pa čeprav za ceno pomanjkanja objemov, gospodarske negotovosti, začasne konfinacije, medijske propagande, izpostavljenosti oblastem, ki podalpsko idilo spreminjajo v nekakšen Twin Peaks, ki ga je režiral Mr. Bean. Prav je, da rešujemo življenja!"

"Zdi se, da pandemija ponuja za rešitev orodje, ki se zdi idealno, a ne za to, da rešimo obolele, temveč za to, da tudi po tem, ko je zadeva mimo, ko se nas virus naveliča ali pa pridemo do cepiva, ohranimo mehanizme, ki jih lahko zvedemo na nadzor in še večjo izolacijo individuumov. Gre za možno novo totalitarno biopolitiko, ki sta jo napovedovala Foucault in še posebej Deleuze. Problem oblasti zadnjih par desetletij je pač vedno večja nevladljivost (ungovernability) in neobvladljivost ljudi."

"Naša naloga je, da v prisilnem domačem miru, brez kacinastih tevestatistik, oblastnih burlesk in vaških profiterjev vse skupaj dobro premislimo. Kaj je vredno v našem življenju? Kaj rabim in kaj je ničvredna navlaka? Je individualizem res tako pomemben ali pa bomo morali izmisliti nove oblike skupnosti poleg teh, ki jih marsikdo že prakticira prek meja sistema? Je vse, kar delamo, smiselno že zaradi tega, ker se lahko proda? Kje je strah premagal pogum in žrtev? Kaj je ljubezen in kaj laž? Kaj duhovnost in kaj zgolj izpraznjena vera? Ali rabimo gospodarje, ki so nad nami, politike, ki so proti nam? Veliko je vprašanj. In ta, v samostanske celice zaprt, globaliziran svet bo prišel ven, ko bodo eni rešeni, drugi pa, upam, da ne pozabljeni. Takrat bomo imeli priliko prerešetati vprašanja in ločiti zrno od plev. Bo takrat več žrtev kot zaradi tega virusa?"

(Darij Zadnikar, filozof in profesor na Pedagoški fakulteti, v kolumni za časopis Kralji ulice)