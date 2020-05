Janševa vlada razrešila tudi direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU)

Zaposleni na Nacionalnem preiskovalnem uradu izražajo javni protest proti pravkar objavljeni razrešitvi direktorja Darka Muženiča

Darko Muženič, zdaj že nekdanji direktor NPU

© YouTube

Kadrovske čistke Janševe vlade se nadaljujejo. Zaposleni na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) so v javnem protestnem pismu izrazili javni protest proti pravkar objavljeni razrešitvi direktorja Darka Muženiča. "Nacionalni preiskovalni urad je specializirana kriminalistična preiskovalna enota, ustanovljena za posebne primere odkrivanja in preiskovanja zahtevnih kaznivih dejanj, ki je in mora delovati zakonito, strokovno ter neodvisno od katere koli politične opcije. Darko Muženič je od nastopa svojega mandata kot direktor svoje delo opravljal strokovno in profesionalno, zato njegovo razrešitev štejemo kot nedopustno, saj je izven zakonskih razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja," so zapisali.

"Darko Muženič je od nastopa svojega mandata kot direktor svoje delo opravljal strokovno in profesionalno, zato njegovo razrešitev štejemo kot nedopustno, saj je izven zakonskih razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja."



Zaposleni NPU

Ocenjujejo, da vsakršno razreševanje vodilnih delavcev policije, ki presega ustaljene zakonske in strokovno argumentirane razloge, zbuja sum političnega vmešavanja v delo strokovnega organa, ki na dolgi rok prispeva k razgradnji struktur varnosti ter učinkovitega preiskovanja najzahtevnejših oblik kriminalitete v RS.

Na Muženičevem mestu že njegov naslednik Igor Lamberger

Muženiča je razrešil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner. Za v. d. direktorja preiskovalnega urada pa je imenoval Igorja Lambergerja.

Na policiji so navedli, da je bil Lamberger od leta 2002 do leta 2005 vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije, nato pa je med letoma 2005 in 2014 delal kot predavatelj na Višji policijski šoli, predaval pa je tudi na Fakulteti za varnostne vede. Med letoma 2014 in 2019 je delal kot namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, do imenovanja za v. d. direktorja NPU pa je bil zaposlen v službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi.

Muženič je premeščen v vodstvo policije. NPU, ki deluje znotraj uprave kriminalistične policije, je vodil od junija 2019. Muženič je zunanji in notranji javnosti znan po svoji strokovnosti in suvereni politiki vodenja, so v sporočilu za javnost navedli na policiji.