Gledalci najbolj verjamejo Knaflju in Galetu, najmanj pa Počivalšku

Najnovejša javnomnenjska raziskava razkriva mnenja gledalk in gledalcev o zadnji oddaji Tarča

Rihard Knafelj, Ivan Gale in Zdravko Počivalšek v oddaji Tarča na TV Slovenija

© RTVSLO

Agencija Ninamedia je izvedla javnomnenjsko anketo na vzorcu 2534 ljudi, ki je pokazala, da je oddajo Tarča, ki je bila predvajana v živo 30. aprila na TV Slovenija, gledalo skoraj 70 odstotkov vprašanih. V zadnji Tarči so soočili odzive na razkritja glede izbire dobaviteljev zaščitne opreme. Nastopili so minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, minister za obrambo Matej Tonin, pomočnik direktorja za blagovne rezerve Ivan Gale, poslanka SDS Jelka Godec, predsednik SLS Marjan Podobnik, zdravnik iz UKC asist. dr. Rihard Knafelj in v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner.

Ali ste spremljali oddajo Tarča, ki je bila na sporedu 30. aprila na 1. programu TV Slovenija?

© Ninamedia

Rezultati ankete so pokazali, da sta gledalke in gledalce najbolj prepričala Rihard Knafelj in Ivan Gale, ki sta prejela slabih 31 % oziroma dobrih 28 %. Ostali sodelujoči so bili po mnenju vprašanih daleč zadaj, Počivalšek in Jelka Godec s približno zgolj 6 odstotki, Podobnik in Travner pa nista dosegla niti pol odstotka.

Kdo od nastopajočih je bil po vašem mnenju najbolj prepričljiv?

© Ninamedia

Pri vprašanju, kdo je bil najmanj prepričljiv, pa je z naskokom "zmagal" Počivalšek, ki so mu gledalke in gledalci namenili kar 65 %. Vse ostale je pustil daleč zadaj.

Kdo od nastopajočih je bil po vašem mnenju najmanj prepričljiv?

© Ninamedia

Gledalke in gledalci so se opredelili tudi glede tega, čigavi zgodbi pri zadnji nabavi zaščitne opreme verjamejo bolj, Ivanu Galetu ali Zdravku Počivalšku. Vprašani so se prepričljivo postavili na stran žvižgača, in to kar s 66 odstotki. Ministru verjame zgolj 13 odstotkov vprašanih, nobenemu od njiju pa 15 odstotkov.

Komu v tej aferi bolj verjamete, Ivanu Galetu ali Zdravku Počivalšku?

© Ninamedia

Še bolj jasen odgovor so gledalke in gledalci podali pri vprašanju, ali bi kdo izmed navedenih moral odstopiti zaradi očitanih nepravilnosti in domnevnega koruptivnega dejanja. Tudi tu so se vprašani v kar dobrih 73 odstotkih odločili, da bi moral odstopiti minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Za odstop Galeta je glasovalo 13 odstotkov, za odstop ministra za obrambo Tonina pa še manj (slabe tri odstotke).