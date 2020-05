Spolno delo in pandemija

Steve Rhodes / flickr

Med prizadetimi delavci v času korona krize so bolj redko omenjeni spolni delavci, katerih življenja so s pandemijo in ukrepi za zajezitev še bolj ogrožena. Problematična je predvsem kriminalizacija spolnega dela, ki je z omejitvijo gibanja še toliko večja, in ki potiska spolne delavce v negotov in šibek položaj.

Že od marca evropske spolne delavke in delavci poročajo o drastičnih izgubah dohodka, pomanjkanju sredstev za osnovne potrebe, podporo in vzdrževanje družinskih članov, nezmožnosti dostopa do zdravstvenih storitev in povečanem tveganju med opravljanjem dela, s katerim si zagotavljajo dohodek.

Iz prejšnje krize bi se lahko naučili, da je pot za pridobitev enkrat izgubljenih pravic dolga in težka – s pomočjo teh izkušenj moramo nujno zahtevati in obenem varovati pravice spolnih in vseh ostalih delavcev znotraj, na robu in izven formalne ekonomije. Delavsko organiziranje v časih krize lahko pomeni razliko med zdravjem in boleznijo ter nasiljem oziroma celo življenjem in smrtjo!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.