Janša lahko žali novinarje

Vrhovno sodišče dokončno odprlo lov na novinarje ravno v času, ko iz Evrope v Slovenijo prihaja vedno več opozoril na kratenje medijske svobode

Vrhovno sodišče meni, da je zmerjanje novinark s prostitutkami politikova pravica.

V dneh, ko so številne evropske ustanove na čelu s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović opozorile, da slovenska vlada in njen premier Janez Janša kratita medijsko svobodo, je vrhovno sodišče (dokončno) razsodilo o Janševem verbalnem napadu na novinarki nacionalne radiotelevizije, Mojco Pašek Šetinc in Eugenijo Carl. Politik lahko žali novinarje, pravijo vrhovni sodniki, to je njegova pravica, ki jo varuje svoboda govora.