»Minister, zdaj pa ga že pošteno lomite«

Zakaj policisti pri uveljavljanju odloka o omejevanju gibanja in javnega zbiranja ravnajo različno?

Policijsko spremstvo dolge biciklistične povorke protestnikov po ljubljanskih ulicah, 1. maja 2020, zvečer.

© Borut Krajnc

Med temelje demokratične države sodita koncepta vladavine prava in pravičnosti. To pomeni, da mora obstajati zakonita pravna podlaga, opisana v zakonu in ustavi, ki določa, kaj je dopuščeno in kaj ni. Prav tako velja načelo, da ne sme biti nihče kaznovan za dejanja, za katera ni določeno, da so kazniva. Pravičnost pomeni tudi enakost posameznikov pred zakonom – za enaka dejanja morajo biti ljudje obravnavani in kaznovani enako.