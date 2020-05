Od Patrie do familije

Nakup medicinske opreme pod nadzorom ene stranke – ene velike družine

Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša, ki je posredovala za podjetje znankinega moža.

© Borut Krajnc

Xan-maX, d. o. o., je eno izmed celjskih mikropodjetij. Leta 2018 je imelo 89 tisoč evrov prihodkov in 615 evrov izgube, kar ni sicer nič posebnega za družbo, ki posluje na nišnem trgu prehranskih dopolnil. Ukvarja se predvsem s prodajo naravnih sokov iz mangostina, ki ga na Tajskem, v Indiji in Filipinih najpogosteje uporabljajo proti driski in infekcijam oziroma proti različnim želodčnim težavam. Je pa Xan-maX tudi eno izmed najmanjših, če ne najmanjše podjetje, s katerim je zavod za blagovne rezerve v zadnjem mesecu sklenil milijonsko pogodbo o dobavi zaščitne opreme. Xan-maX je na petem mestu lestvice tistih, ki jim je država nameravala plačati največ.