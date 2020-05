Pismo hrvaških županov

Hrvaški župani govorijo o strpnosti, slovenski strašijo s širjenjem virusa

Pohod vrhovnega poveljnika oboroženih sil Boruta Pahorja ob meji s Hrvaško, na katerem je podprl idejo o aktivaciji spornih pooblasti

© Borut Krajnc

Triindvajset hrvaških županov je poslalo pismo Janezu Janši in Borutu Pahorju ter Andreju Plenkoviću in Zoranu Milanoviću. Ker gre za javni dopis županov obmejnih občin, njegova vsebina ni presenetljiva. Hrvaški župani so zaskrbljeni zaradi zaostrovanja odnosov med državama. V pismu so zapisali, da so presenečeni nad pobudo slovenskih kolegov, ki so predlagali uveljavitev člena 37 a zakona o obrambi. Tistega člena, ki vojski na obmejnem območju podeljuje policijska pooblastila.