Poslednji braniki človekovih pravic

Ustavna sodišča imajo v času epidemije še posebej veliko vlogo in odgovornost

Poljski protest v podporo sodni veji oblasti. Na transparentu je napis »pravica do neodvisnosti«, zadaj je z velikimi črkami zapisana beseda »ustava«

© Profimedia

Vloga ustavnih in vrhovnih sodišč (kadar so ta varuhi ustave) po Evropi kot varuhov demokracije in človekovih pravic zadnja leta postaja vse pomembnejša. Predvsem je to očitno v (vzhodnoevropskih) državah z dolgoletno (skrajno) desno oblastjo. V času epidemije koronavirusne bolezni pa je njihova vloga postala še bolj bistvena, in to ne velja samo za države z avtokratskimi oblastmi.