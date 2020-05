Peticija za vrnitev vseh učencev in dijakov v šole

Podpisnice in podpisniki peticije vlado pozivajo, naj najkasneje 1. junija odpre šole za vse otroke in dijake ter omogoči nadaljevanje pouka, kot je potekal pred epidemijo

"Otroci potrebujejo druženje, razlago in pomoč učiteljev v živo, socialno okolje, ki ga zagotavlja šola, ter vse dodatne dejavnosti, ki jih tam obiskujejo," so pobudniki peticije zapisali v obrazložitvi.

© pxfuel.com

Odločitev vlade, da se v tem šolskem letu v šole vrnejo le vrtičkarji, učenci 1. triade in devetošolci, je nesmiselna, so prepričani podpisniki in podpisnice spletne peticije, ki zahtevajo, da se v šole vrnejo vsi učenci in dijaki. Peticijo je do zdaj podpisalo že več kot 4.000 podpornic in podpornikov. Če se z njo strinjate, lahko svoj glas oddate na tej spletni povezavi.

"Šolanje na daljavo je namreč povsem solidna kratkoročna rešitev za mesec ali dva, na dolgi rok pa nikakor ne more nadomestiti pouka v učilnicah. Ustvarja globoke razlike med učenci, ki imajo doma vse možnosti za delo in podporo staršev, ter številnimi učenci, ki doma doživljajo nasilje, brezbrižnost staršev in nemogoče pogoje za normalno učenje. Otroci potrebujejo druženje, razlago in pomoč učiteljev v živo, socialno okolje, ki ga zagotavlja šola, ter vse dodatne dejavnosti, ki jih tam obiskujejo," so zapisali v obrazložitvi.

"Otroke je nemogoče izolirati tako, da se virus med njimi ne bi širil, zato deljenje na manjše skupine in onemogočanje stikov med sošolci ne bo imelo nikakršnega pozitivnega učinka, ravno nasprotno."

Opozarjajo tudi, da se jim zdi ta ukrep nesmiseln tudi kar se tiče zaščite pred širjenjem novega koronavirusa. "Otroke je nemogoče izolirati tako, da se virus med njimi ne bi širil, zato deljenje na manjše skupine in onemogočanje stikov med sošolci ne bo imelo nikakršnega pozitivnega učinka, ravno nasprotno," so zapisali.

Dodali so, da ukrep ni sorazmeren z drugimi ukrepi, denimo z odpiranjem cerkva in gostinskih lokalov, kjer je možnost prenosa okužb enaka, če ne celo višja kot v šolah, predvsem pa so ji rizične skupine bolj izpostavljene.

Vlado zato pozivajo, naj najkasneje 1. junija odpre šole za vse otroke in dijake ter omogoči nadaljevanje pouka, kot je potekal pred epidemijo.