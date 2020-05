Marjan Šarec: »Tej vladi ni več mesta v Sloveniji«

IZJAVA DNEVA

"Sam v svojem mandatu nikoli nisem izrazil nestrinjanja z RTV Slovenija, nisem dal nobenega popravka na nobeno stvar, vedno sem pustil neodvisnost medijev. Tako je tudi prav. A ta vlada ravna točno nasprotno, zato tej vladi ni več mesta v Sloveniji."

"To je akcija civilne družbe in naj taka tudi ostane, tam ni prostora za nas politike, da se bomo kazali in skušali nabirati politične točke. Boriti se moramo vsak na svojem področju – civilna družba na kolesih, politiki v parlamentu. Naš skupni cilj pa je, da koruptivna vlada ne obstane več dolgo v Sloveniji. Pod krinko boja proti virusu je ta vlada grobo posegla v vse institucije. Tudi v vašo ustanovo – grobo je zamenjala člane nadzornega sveta, minister za notranje zadeve in nekdanji direktor Nova24TV se z vami prepira vsak dan."

(Marjan Šarec, nekdanji premier in predsednik LMŠ, o tem, da je simbolično podprl petkov kolesarski protest in da nikoli ni omejeval novinarske svobode; v Odmevih na TV Slovenija)