»Koalicijske partnerice SDS se vse bolj spreminjajo v privesek največje vladne stranke«

IZJAVA DNEVA

"Da si bo poskušal prvak SDS koalicijske partnerice povsem podrediti, je bilo mogoče zaznati že ob sestavljanju ministrske ekipe, v zadnjih tednih pa dobiva njegov načrt nove razsežnosti. SDS si pripenja zasluge za učinkovito premagovanje koronavirusa, ob manj všečnih delih te zgodbe pa potiska v ospredje ministre drugih strank. Tako tudi afero z zaščitnimi maskami uspešno preusmerja k predsednikoma dveh koalicijskih partneric Zdravku Počivalšku in Mateju Toninu, s tem pa postajata SMC in NSi še bolj ranljivi in Janezu Janši še bolj pokorni. Koalicijske partnerice SDS se torej vse bolj spreminjajo v privesek največje vladne stranke in vse bolj tiho spremljajo njeno odpiranje ideoloških tem, napade na drugače misleče, Janšev kadrovski cunami."

(Meta Roglič, novinarka, o kadrovskih menjavah, aferi z zaščitnimi maskami; v komentarju za časnik Dnevnik)