»Krizo še vedno lahko izkoristimo tako, da kapitalizmu nadenemo uzdo«

IZJAVA DNEVA

"Z epidemijo koronavirusa, ki je družbe in kulture po vsem svetu poenotil v istih skrbeh, se je vzpostavil diskurz, da smo se prvič znašli v resnično globalno povezanem, do zadnjega atoma prepletenem svetu, v katerem nam vsem pretijo iste nevarnosti in iz katerega se države ne morejo izvzeti, tudi če bi se hotele. Mnogi si želimo, da dosedanje kapitalistične temelje globalizma prevrednotimo in utemeljimo na etičnih projektih, ki bi omogočali globalno poenotene odzive na epidemiološke in okoljske izzive. A od vseh teh lepih idej smo daleč kot še nikoli. Priča smo ideološkemu obratu v preteklost, nekam, takole na oko, med sredo 18. stoletja in prva desetletja 20. stoletja."

"Krizo še vedno lahko izkoristimo tako, da kapitalizmu nadenemo uzdo ter se prihodnjih epidemioloških in okoljskih izzivov lotimo kot globalna skupnost. A domino reakcije državnega izolacionizma kažejo, da se bomo namesto v prihodnost obrnili v preteklost. ZDA je prva znanilka trenda, ko svet onkraj svojih meja prikazuje kot vir nevarnih bolezni in vsakršnih groženj. Evropa je opustila svojo moralno superiornost in ji z masko čez svoj stari, zdelani obraz pritrjuje."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka; v kolumni v časniku Delo)