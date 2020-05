FOTO: Policija se že pripravlja na današnje proteste

Pred današnjim shodom je policija ogradila Trg republike

Ograjeni Trg republike pred parlamentom v Ljubljani

Policija se že pripravlja na današnje protivladne proteste, ki so napovedani ob 19. uri. Že zdaj so namreč do polovice ogradili Trg republike pred parlamentom. Gre za podoben manever kot je to oblast storila leta 2012, ko so protesti odnesli drugo vlado Janeza Janše. Organizatorji sporočajo, da bodo protesti mirni in k upoštevanju pravil pozivajo tudi udeleženke in udeležence.

Navodila organizatorjev

Prek Facebooka so sporočili nekaj napotkov, in sicer, da morajo udeleženci nositi masko ali ruto, med seboj upoštevati razdaljo dveh metrov, se vzdržati agresije in provokacij. Dodajajo pa, da je zaželena dodatna oprema, kot so napisi, zastave, ropotala, piščalke ter luči za večerne ure, ko se bo stemnilo.

Protestnega kolesarskega mitinga se je prejšnji petek po ocenah policije zgolj v Ljubljani udeležilo približno 3.500 ljudi. Danes jih pričakujejo še več.

Policija je prek Facebooka sporočila, da ob zaznanih pozivih na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi na območju centra Ljubljane vse opozarjajo na to, da je zbiranje ljudi na javnih krajih z veljavnim vladnim odlokom prepovedano. "Vse pozivamo, naj spoštujejo ukrepe namenjene varovanju javnega zdravja ljudi," so dodali.

"Zaradi zagotavljanja varnosti bo omejeno gibanje v okolici državnega zbora. Pozivamo vse morebitne udeležence, da upoštevajo ukaze in odredbe policistov in poskrbijo za lastno varnost. Hkrati vas obveščamo, da bo območje videonadzorovano," so zapisali in dodali, da udeležence pozivajo, da otrok ne vodijo s seboj.

