»Tragedija našega naroda je, da se ljudem ne zahvalimo za sodelovanje in jih pošljemo nekam«

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve

"Ni vse korupcija. Veliko je tudi nesposobnosti. Aleš Hojs na primer je bil od leta 2006 v upravi Darsa. To je bila pomembna funkcija. V omenjeni družbi za avtoceste se je obrnilo veliko denarja. V tistih času se je gradnja šentviškega predora podražila za 84 milijonov evrov. Preberite si zanimivo poročilo računskega sodišča na to temo. Zveni komaj resnično. Seveda za to nihče ne odgovarja. No, v tistem času so v SCT razmišljali, da bi me pospravili. In danes me notranji minister Hojs napada, da nisem noben žvižgač, da nisem nikogar prijavil, da lažem, da sem policijski špicelj. On bo meni to govoril?! To je tragedija našega naroda, da se ljudem, ki če jim damo možnost, da nekaj naredijo, in nič ne pokažejo, ne zahvalimo za sodelovanje in jih pošljemo nekam. Mi jim kar dajemo nove in nove priložnosti. Kar tiščimo glavo v pesek in si domišljamo, kaj bodo naredili."

(Dr. Erik Brecelj, kirurg na Onkološkem inštitutu, o Alešu Hojsu, ki je bil leta 2006 v upravi Darsa, ko se je gradnja šentviškega predora podražila za 84 milijonov evrov; v intervjuju na Svet24.si)