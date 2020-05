FOTO + VIDEO: V Ljubljani več kot 10.000 ljudi na največjem protivladnem protestu letos

Slovenija je ponovno kolesarila. Največ protestnikov se je zbralo v prestolnici.

Tisoči na Trgu republike v Ljubljani

© Borut Krajnc

V središču Ljubljane je danes ob 19. uri (po neuradnih ocenah) več kot deset tisoč protestnikov na kolesih izražalo nasprotovanje številnim kadrovskim menjavam v represivnih in nadzornih institucijah, pritiskom na novinarje in medijsko svobodo, netransparentnim poslom, v katere se je ujela vlada in ki so na površje priplavali v zadnjih tednih, ter drugim spornim vladnim ukrepom, ki smo jim priča te dni. Udeleženci shoda vladi Janeza Janše očitajo, da izkorišča izredne razmere v času epidemije novega koronavirusa.

Protestnice in protestniki so se zbrali nasproti parlamenta na Trgu republike, ki je bil sicer deloma ograjen, za kar je policija poskrbela že nekaj ur prej. Številni kolesarji in pešci so nosili protivladne transparente ter vklikali besede, kot so "lopovi" in "vlada pada". Nemalo jih je pri tem uporabljalo tudi pripomočke za ustvarjanje zvoka, denimo piščalke in zvonce.

Udeleženke in udeleženci protesta na kolesih v Ljubljani

© Borut Krajnc

Kolesarji so se se nato odpravili na Prešernovo, Slovensko in Aškerčevo ulico ter kolesarili v krogu. Po nekaterih ocenah naj bi bila kolona kolesarjev dolga kar 2,2 kilometra.

Podobno je bilo tudi v drugih mestih (Mariboru, Kopru in tako dalje) in krajih po Sloveniji, le da je bilo število protestnikov manjše oziroma primerno številu prebivalcev.

E7aGP0kmn90

uZHE4pTqSo4