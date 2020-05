»Ne pristajam in ne bom pristala na ustvarjanje sovraštva med lastnim narodom!«

»Ne pristajam in ne bom pristala na ustvarjanje sovraštva med lastnim narodom!«

IZJAVA DNEVA

"Živimo v prečudoviti državi, polni sposobnih in delovnih ljudi. Imamo ogromno potenciala, da bi lahko vsi živeli bolje. Zato nikakor ne razumem, kako z lahkoto posamezniki iz leve in iz desne, brez občutka za domovino in njeno blaginjo, streljajo z metki, polnimi sovraštva nad lastni narod. Če kdo misli, da nas bo ideološka vojna med levim in desnim, medsebojno obračunavanje, podtikanje, blatenje posameznikov, pripeljejo na pot napredka, se grdo in hudo moti. Siljenje lastnega naroda v navidezno ideološko vojno vodi zgolj v razkroj naše družbe in v sovraštvo, ki ima lahko pogubne posledice. Vsem, ki si, tako iz ene in druge strani, prizadevate da me vključite v to ideološko vojno, jasno sporočam – Ne pristajam in ne bom pristala na ustvarjanje sovraštva med lastnim narodom! Vedno sem se in se bom zavzemala za napredek, ki temelji na dialogu, kompromisih in vsebinskih rešitvah problemov."

(Aleksandra Pivec, predsednica stranke DeSUS in ministrica za kmetijstvo, na Facebooku, ob objavi svoje fotografije, kako zamišljeno zre v dolino)

PRIPIS UREDNIŠTVA: Eden od kompromisov, za katerega se je ministrica zavzela, je bilo tudi sodelovanje v aktualni Janševi vladi. V nedavnem intervjuju je za predsednika vlade dejala, da je korekten, spoštljiv, strokoven in strateško razmišljujoč. Taisti premier je denimo novinarke RTV Slovenija označil za prostitutke ...