»Kaj človeku preostane po obrazložitvi, da cenik za odsluženo prostitutko ni osebni napad?«

IZJAVA DNEVA

"Kaj človeku še preostane po odločitvi vrhovnega sodišča o razveljavitvi razsodbe višjega sodišča v Celju, s katero je takrat obsodilo Janeza Janšo zaradi žaljivega tvita o novinarki RTV Slovenija Mojci Šetinc Pašek in njeni kolegici Eugeniji Carl, »odsluženih prostitutkah Eugeniji C in Mojci PŠ«, katerih »poceni usluge ponujajo na FB strani javne hiše, eno za 30, drugo za 35 evrov«? Kaj mu preostane po obrazložitvi spoštovanega vrhovnega sodišča, da mora biti novinarka kot javna oseba pripravljena na javno kritiko in da cenik za »odsluženo prostitutko« ni osebni napad na novinarko, ampak kritika njenega dela? Kaj drugega, kot da se zafrkava po tem, ko vrhovno sodišče pojasni, da je tudi 'politična izjava lahko satirična' in da je treba – ta del mi je najljubši – "dati svobodi izražanja prednost pred pravico do varstva časti in dobrega imena."

(Boris Dežulović, hrvaški novinar, kolumnist; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)