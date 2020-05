Jaša Jenull: »Protesti bodo, dokler vlada ne bo odstopila in se organizirajo predčasne volitve«

IZJAVA DNEVA

Jaša Jenull v oddaji 24ur

© 24ur.com / Pop TV

"Naslednji protesti bodo naslednji petek ob 19. uri, prišlo bo še več ljudi in tako se bo nadaljevalo vse, dokler se vlada ne odloči, da bo odstopila in se organizirajo predčasne volitve."

"Ljudje so že pred prejšnjimi volitvami jasno povedali, da Janeza Janše nočejo imeti kot predsednika vlade. In jaz mislim, da je nujno, da se izvedejo volitve."

"Star sem 38 let in že celo svoje življenje gledam tega človeka (Janeza Janšo, op.p.), kako izvaja politiko, kako razdružiti ljudi in kako vzbujati sovraštvo."

"Protesti niso ne levičarski in ne desničarski, temveč so protesti ljudi, ki imajo dovolj te situacije in zahtevajo ničelno toleranco do korupcije."

(Jaša Jenull, udeleženec protivladnih protestov, v oddaji 24ur na Pop TV)

