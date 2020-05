Damjan Damjanovič: »Vsi smo prestrašeni«

"Vsi smo prestrašeni. Zdaj se tudi vidi, kdo je pravi direktor, ki je sposoben vodenja, koga pa so postavila interesna združenja."

"Treba bo postaviti normative, da ne bomo ohromili tistih, ki so kakovostni. Ko bomo lahko odgovorili na vprašanje, koliko institucionalne kulture si želimo v tej državi, koliko svobodnega trga lahko preživimo, šele takrat bomo prišli do točke, ko se bomo lahko začeli pogovarjati o kakovostni ustvarjalnosti. Do takrat pa se bodo kulturniki med sabo prepirali, kdo je bolj pomemben."

(Damjan Damjanovič, direktor Direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo, o razpoloženju po sestankih s predstavniki zavodov, organizacij in društev; v intervjuju za 3. program Radia Slovenija)