Janez Janša: »Pod kotlom močno gori. In v bistvu kuhajo vas, ne vlado.«

PAMET DNEVA

"Zelo verjetno ste že velikokrat slišali stavek, da se vojne z mediji ne da dobiti. Sodi med tiste »ponarodele« fraze, ki jih večina ljudi dobronamerno ponavlja, ne da bi se vprašala, kaj pravzaprav izgovarjajo. Če zakurite pod kotlom in žabo vržete v vrelo vodo, bo brž skočila ven. Če pa jo vržete v mlačno in počasi segrevate, bo obtičala v kotlu do bridkega konca."

"Posameznik vojne z mediji torej res ne more dobiti, ker takšne vojne ni in je nikoli nikjer ni bilo. Lahko pa se razbijajo monopoli laži. To pa ne le da se da, ampak je za dobro prihodnost kateregakoli naroda ali države to nujno potrebno. Za začetek je izjemno zdravo ne gledati, brati ali poslušati tistih “medijev”, pri katerih že vnaprej veš, kako bodo stvar obrnili. Samo čas izgubljaš z njimi."

"Ne čakajte torej, čas je zdaj. Pod kotlom močno gori. In v bistvu kuhajo vas, ne vlado."

(Janez Janša, predsednik vlade, na svojem Facebooku in hkrati tudi na uradni spletni strani vlade RS, o vojni z mediji)