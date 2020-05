»Ovaduštvo bi morali izpraskati iz našega nacionalnega značaja«

IZJAVA DNEVA

"Spreminjanje slovenskega narodnega značaja je zelo zahtevna in ambiciozna naloga. V marsičem je ta program uresničen v skupni zmagi nad nacizmom in fašizmom, prav gotovo pa tudi v polni uveljavitvi suverenosti Slovenije in v spremembi Slovencev iz naroda v nacijo v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja. Gotovo pa je pri spreminjanju tega značaja ostalo še nekaj odprtih nalog, ena izmed njih je odnos do ovaduštva."

"Seveda obstaja gradacija med ovaduštvom in izdajstvom. Vendar gre za dve globoki in sramotni družbeni deviaciji v isto smer. V ozadju obeh je ideja, da naj bi umazane naloge namesto naših ljudi opravili tujci."

"Zato sem prepričan, da bi morali ovaduštvo vseh vrst in vseh ideoloških korenin izpraskati iz našega nacionalnega značaja."

(Dr. Janez Kocijančič, nekdanji predsednik Združene liste socialnih demokratov in Olimpijskega komiteja, politik in gospodarstvenik, v eseju o ovaduštvu; na spletni strani socialnidemokrati.si)