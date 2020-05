»Stanje normalnosti bo nastopilo šele, ko ga ne bo več treba omenjati«

IZJAVA DNEVA

"V zadnjih tednih se je na družabnih omrežjih odvil napad na posameznico zaradi njene kritične družbeno-politične drže. Ker je zaposlena v Pritličju, se je posredno skušalo diskreditirati tudi sam prostor, kasneje pa tudi njegove obiskovalce_ke. Prav tako še odmeva nedavni primer policijsko-gasilske akcije prebarvanja 'spornega' grafita v mariborski Pekarni. Aprila so se iz zdravstvenega inšpektorata zglasili trikrat v Rogu in dvakrat na Metelkovi. Kljub temu, da so vsa klubska prizorišča zaprta, so bili uvedeni postopki o prekršku posameznikom_cam, ki so izvajali_e vzdrževalna dela.

"Odprto ostaja vprašanje, ali med temi pripetljaji obstaja povezava ali ne, a zaradi narave omenjenih prostorov, v katere je vpeta tudi klubska dejavnost, vsekakor ustvarjajo občutek nelagodja. Če nič drugega, so nas izkušnje iz preteklosti naučile, da nova-stara oblast težko prenese kritiko in ne izbira sredstev za pogrom proti svojim nasprotnikom_icam. Ni izključeno, da bo reševanje eksistence določenih prizorišč pomenilo tudi (ponovno) bojevanje za ohranitev samega fizičnega prostora."

"Torkov plaz napovedi novih rahljanj uredb in ukrepov je poželo vsesplošno odobravanje. Pitje ohlajenega piva na terasah/vrtovih bo vsaj za nekaj dni pričaralo občutek normalnosti, a kot vedno bo sledil glavobol ob streznitvi, da bo stanje normalnosti nastopilo šele, ko ga ne bo več treba omenjati. Več kot očitno je, da bomo še dolgo čakali, preden bomo lahko odprli templje glasbe in se prepustili ritualu na odru. Šele ko se bo ponovno zaslišal hrup iz prizorišč, bo nastopilo stanje pomirjenosti."

(Jasna Babić, kulturologinja, o tem, da nova-stara oblast ne izbira sredstev za pogrom proti svojim nasprotnikom; v komentarju na Radiu Študent)