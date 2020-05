»Ravno zato, ker se je mudilo, bi moralo biti previdnosti v glavah odločevalcev precej več«

IZJAVA DNEVA

"Vedno se bom odločno odzivala na dogajanja v družbi s področja moje stroke. Vedno bom odločno podpirala, da če nekomu nekaj ni všeč, to lahko glasno pove – velja za vse strani političnega in družbenega življenja. Vedno bom pa tudi jasno in glasno povedala, da ne podpiram skrajnosti in jih nikoli ne bom – v dialogu in dejanjih – levih in desnih nesprejemanj drugačnosti, sovražnih in nestrpnih besed, zaničevalnega in grobo žaljivega odnosa, zmerjanja … pravzaprav alergije na kogarkoli, ki ni naš. Dokler se bomo šli partizane in domobrance, naša družba ne bo srečna, bo razklana, razdvojena. Prepiri ne prinašajo napredka, nasprotno, zavirajo ga. Konstruktivna kritika, nasprotno, če jo druga stran hoče slišati, lahko doprinese k izboljšanju razmer. Prepričana pa sem, da le takrat, ko nekdo napake ne naredi namerno, temveč zaradi neznanja. Ko se napake (nezakonitosti) delajo namerno, zavestno, pa vrag odnese šalo."

"Razumem, da je bilo potrebno biti v teh razmerah hiter, a ravno zaradi tega, ker se je mudilo, bi moralo biti previdnosti v glavah odločevalcev precej več, predvsem pa bi mora vlada bolj poslušati strokovnjake. A jih ni. Ko govorimo o posegu v temeljne človekove pravice, v svobodo gibanja, v zasebnost, zato da bo na drugi strani prevladalo javno zdravje, je seveda potrebno povedati, da so te pravice povsem upravičeno na pravni tehtnici."

(Nataša Pirc Musar, odvetnica, o posegu v temeljne človekove pravice v času epidemije koronavirusa; na Facebook strani skupnosti Piščalka)