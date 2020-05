»Ni vode na svetu, ki bi umila umazane roke nove desničarske vlade«

IZJAVA DNEVA

"Želja, da ostanem zvesta sama sebi, kajti sebi sem prva avtoriteta, ki jo moram spoštovati. Če izgubim ugled, to ni tako pomembno. Ne smem pa izgubiti časti in dostojanstva. To, da si je treba roke umivati, bi si pa morala kot glavno nalogo zadati nova desničarska vlada. Ni vode na svetu, ki bi umila njihove umazane roke. Virus pride in gre, tako kot vsaka vlada, ampak koliko smradu pusti za sabo, je pa treba vprašati predsednika te aktualne vlade."

"Do mene prihajajo samo drobci tega, ker nimam računalnika in ga tudi ne bom imela, niti pametnega telefona ne. Izvem pa marsikaj. Pričakovala sem, da bo zlo prihajalo v valovih, ampak ta val je plitev in kratkotrajen. Že iz zgodovine vemo, da se dogaja izdajstvo, kolaboracija z nacifašizmom, tako se je zgodilo tudi pred kratkim v Sloveniji. A tega bo enkrat konec. In nov val bo svež. Zlo nikoli ne more zmagati, dokler obstaja umetnost in dokler smo živi umetniki."

(Svetlana Makarovič, pesnica, o tem, kako preživlja čas v karanteni, o umivanju rok in novi realnosti; v intervjuju za revijo Suzy)