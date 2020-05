Vlada na družbenih omrežjih

Danes je nov dan

Janševa vlada je pretekli teden objavila poročilo o nabavi zaščitne opreme za boj proti koronavirusu. Ne preseneča, da je vsebina posvečena predvsem kritiziranju vlade Marjana Šarca in njenega odziva na izbruh. Poleg tega vlada ugotavlja, da sama ni kriva za nepravilnosti pri naročanju opreme, saj naj bi edine sporne pogodbe podpisal Ivan Gale.

Ključne "ugotovitve" so postale mantra koalicije, ki jo širi na uradnih vladnih profilih na družbenih omrežjih. Tam lahko prebiramo o poraznem stanju ob prevzemu oblasti in veliki razliki v nabavnih cenah. Gre za politično obračunavanje in brezsramno manipuliranje s podatki na kanalih, ki so namenjeni informiranju o odločitvah in ukrepih vlade.

Vlada očitno ne razume pomena javnih sredstev obveščanja, saj jih uporablja za zasledovanje lastnih interesov ter blatenje bivše vlade (četudi npr. gospodarskega ministra niso zamenjali) in medijev. Medtem pa smo državljani in podjetja zmedeni glede tega, kateri ukrepi trenutno veljajo in kateri ne.

