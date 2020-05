»Ali bo človeštvo z novim znanjem doseglo globalno renesanso, ali pa bo zašlo v prepad«

IZJAVA DNEVA

"Razvoj bo šel v dve smeri. Ena bo zagotovo robotika z umetno inteligenco. Robotika bo prodirala v vsakdanje življenje, roboti bodo pomagali na domovih, v bolnišnicah, imeli bomo robotizirane avtomobile. Na razpolago bodo čedalje zmogljivejši računalniki, ki bodo upravljali z enormnimi količinami podatkov. Druga smer razvoja pa bo šla v področje raziskovanja življenja, velik bo napredek biologije, biokemije, biomedicine, nanobiologije in podobnih znanosti, kar bo vplivalo predvsem na področje zdravja in okolja. Naše življenje bodo spremenili novi materiali ter raziskovanja na področju sodobne fizike. To bo odprlo tudi številna sociološka, psihološka in varnostna vprašanja."

"Še do nedavnega so me novinarji spraševali, koliko delovnih mest bodo roboti odvzeli ljudem. Odgovarjal sem, da je robot orodje, kot je orodje šivalni stroj. Če imaš dobro orodje, lahko narediš več in bolje, lahko odpiraš nova delovna mesta in ne obratno. To se je pokazalo v eklatantni obliki s prihodom koronavirusa. Delajo lahko le tiste tovarne, ki so robotizirane, avtomatizirane in informatizirane. V nekaj mesecih so roboti v Evropi ohranili milijone delovnih mest. Človeštvo se mora bati samo sebe, ne tehnologij. Tehnologije so zgolj orodje. Zato je pomembno, da se posvetimo predvsem razmisleku o tem, kako urediti družbene odnose. Pred seboj ima človeštvo le dve možnosti: ali bo z novim znanjem doseglo globalno renesanso, ali pa bo zašlo v prepad."

(Dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan, o tem, kako bo robotika prodirala v naše vsakdanje življenje in da se človeštvo ne sme bati tehnologij; v intervjuju na blogu spehnakruhu.com)