V iskanju Anžeta Logarja

Ker zunanje ministrstvo Mladini ne želi odgovoriti, smo za pomoč prosili bralce. Objavljamo njihova vprašanja in odgovore ministrstva.

Anže Logar, kje ste bili?

© Borut Krajnc

Ko je prejšnji mesec parlamentarni odbor za zunanjo politiko obravnaval vladni odgovor Svetu Evrope na prijave o pritiskih na medij – vsebino t.i. depeše o slovenskih komunističnih medijih, je zunanji minister Anže Logar (SDS) nastopil precej arogantno, nakar se je poslanskim vprašanjem izognil in predčasno zapustil zasedanje, češ, da ima druge obveznosti. Ker zunanje ministrstvo Mladini na vprašanje, kakšne obveznosti je na tisti dan Logar imel, ne želi odgovoriti, smo za pomoč prosili bralce. V nadaljevanju objavljamo njihova vprašanja in odgovore zunanjega ministrstva.

***

Vprašanje: Spoštovani, Moj bratranec, pripadnik slovenske manjšine, ki živi in dela v zamejstvu, pozorno spremlja dogajanja v slovenskem političnem življenju. Včasih posameznih dogodkov in pojavov v Sloveniji ne razume prav dobro in zato me prosi bodisi za informacijo bodisi za pojasnilo. Tako je njegovo pozornost posebej zbudil dogodek 14. 4. 2020, ko je zunanji minister g. Anže Logar predčasno zapustil sejo parlamentarnih odborov, ne da bi natančneje pojasnil razlog svojega odhoda s seje. Po izkušnjah mojega bratranca z italijansko politiko, se v rimskem parlamentu kaj takega ne bi moglo zgoditi – tudi v primeru kakega funkcionarja, ki pripada stranki Mattea Salvinija. Ker bi rad jasno in po resnici odgovoril svojemu bratrancu, bi vas vljudno prosil, da mi pojasnite kakšne obveznosti je zunanji minister imel 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko? Hvala v naprej za konkreten odgovor. S pozdravi, Darko

Odgovor MZZ po 6 dneh razmisleka: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Spoštovani, kot poštenega in delavnega davkoplačevalca vas vljudno naprošam, da mi odgovorite na naslednje vprašanje: Kakšne obveznosti je zunanji minister gospod Anže Logar imel 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko? Prosim vas za konkreten in ne pavšalen odgovor. S spoštovanjem, Marko

Odgovor MZZ po 6 dneh razmisleka: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

Dodatno vprašanje: Spoštovani, vljudno sem vas zaprosil za konkreten in ne pavšalen odgovor. Ponovno vas naprošam, da mi navedete konkretno, katere delovne obveznosti so bile tako pomembne, da se minister ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko? Lep pozdrav Marko

Odgovor MZZ: Natančnejših informacij o vsebini njegovih obveznosti vam ne moremo posredovati.

Dodatno vprašanje: Kdo ali kaj vam to preprečuje? Lp, Marko

Odgovor MZZ: ?

***

Vprašanje: Pozdravljeni! Kot državljanka Republike Slovenije vas prosim za informacijo, kje je bil minister Logar dne 14. 04. 2020 popoldne, da se ni mogel udeležiti seje odbora, za katere prisotnost je bil obveščen oz zaprošen. Doslej sem ga imela za inteligentnega in korektnega gospoda. Hvala in lp Vida

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Spoštovani, Zanima me, kakšne obveznosti je imel zunanji minister 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko. Iz medijev sem že izvedel, da so bile te obveznosti delovne, ministrske, v naprej načrtovane in povezane z delovanjem ministrstva, vendar mi to ne pove zadosti, da bi lahko presodil o njihovi absolutni nujnosti, ki je vsekakor potrebna za zadostno utemeljitev ministrove odsotnosti. V naprej se vam zahvaljujem za vsakršen podrobnejši odgovor. S spoštovanjem, Bojan, Luksemburg

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Spoštovani, Zanima me, kakšne obveznosti je imel zunanji minister 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko, lp Valter

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

Dodatno vprašanje: Spoštovani, še vedno me zanima, katere oz. kakšne so bile "vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu", to je bilo tudi bistvo mojega vprašanja. Prijazen pozdrav, Valter

Dodatni odgovor MZZ: Spoštovani, natančnejših informacij o vsebini njegovih obveznosti vam ne moremo posredovati.

***

Vprašanje: Spoštovani, Prosim za odgovor na vprašanje, kakšne konkretne utemeljene obveznosti je zunanji minister imel 14. aprila 2020 po 12. uri, da je moral zapustiti sejo parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko. Javnost ima pravico to izvedeti. Lep pozdrav, Srečko.

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Pozdravljeni, kot aktivno državljanko, ko spremlja dogajanje in poteze vlade, me zanima kakšne obveznosti je imel zunanji minister Anže Logar 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko? Pričakujem vaš odgovor, saj je to informacija javnega značaja, ki jo mora vsak funkcionar podati. Lp, Ines

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Prosila bi vas za odgovor, kakšne obveznosti je imel zunanji minister 14 aprila 2020 po 12 uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko. Hvala za odgovor in ostanimo zdravi. Nataša

Opomnik: Spoštovani, še vedno čakam na vaš odgovor. Hvala in ostanimo zdravi. Nataša

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Spoštovani Obračam se na vaš naslov kot občan, ki bi rad izvedel, kakšne so to bile neodložljive obveznost ti vašega ministra, da je zapustil sejo parlamentarnega odbora za zunanjo politiko 14.4.2020, kjer so prisotni pričakovali kvalificirano mnenje ministra glede "depeše", dobili pa vse, samo to ne. Moje osebno mnenje je, da je izgovor vašega ministra bil za lase privlečen. To sodim po njegovem obnašanju in nezmožnosti, da bi se vsaj potrudil dati kakšen relevanten odgovor. Upam, da se motim in vas prosim, da me o moji zmoti prepričate z vašim odgovorom, za katerega se vam vnaprej lepo zahvaljujem. Lp, Rudi

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Spoštovani, Zanima me, kakšne obveznosti je imel zunanji minister 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko, lp Blaž

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

Vprašanje: Spoštovana ga. Kucinič, hvala za odgovor. Ne dvomim, da ima minister Logar delovne obveznosti načrtovane vnaprej. Vendar vas prosim, da mi, v skladu z pravilnikom o informacijah javnega značaja, odgovorite kakšne obveznosti je zunanji minister imel 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko. Hvala že v naprej.S spoštovanjem Blaž

***

Vprašanje: Spoštovani, Zanima me, kakšne obveznosti je imel zunanji minister 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko, lp Polona

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

Vprašanje: To že vem, zanima me pa konkretno, kaj je imel. Lep pozdrav, Polona

Dodatni odgovor MZZ: Spoštovani, natančnejših informacij o vsebini njegovih obveznosti vam ne moremo posredovati.

Dodatno vprašanje: A državljani nimamo pravice, da bi bili s tem seznanjeni? Potem si lahko mislimo samo, da je zbežal s komisij, ki so obravnavale sporno "depešo". Polona

***

Vprašanje: Lepo pozdravljeni! Kot aktivnega državljana me zanima, kakšne obveznosti je zunanji minister Logar imel 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko? LP, Andrej

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

***

Vprašanje: Pozdravljeni, Na vas se obračam z vprašanjem: Kakšne obveznosti je zunanji minister imel 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko. Za odgovor se vam v naprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. David

Odgovor MZZ po 6 dneh: Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem vam želimo sporočiti, da je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti v ministrstvu.

Komentar: Kot se vidi iz odgovora, so na MZZ še vedno malo podhranjeni z izvirnostjo in natančnostjo.

***

Samoodgovor enega od bralcev: Iz dobro obveščenih krogov, ki so blizu vladnim strukturam, smo izvedeli, da je imel minister À. Logar dne 14. aprila po 12.00 uri eno samo neodložljivo obveznost; ostati na položaju do konca mandata (gospodar ne oprošča napak press) ...