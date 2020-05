»Vlada, ki zdaj neti prepire z mediji, ljudem dela medvedjo uslugo«

IZJAVA DNEVA

"V tem obdobju močno potrebujemo dobro in odgovorno novinarstvo. Med pandemijo, državno krizo ali v izrednih razmerah v državi potrebujemo dva glavna vira informacij. Prvi vir je odgovorna vlada, torej odgovorni politiki, drugi vir pa mora biti neodvisen. To so novinarji, mediji, ki morajo ljudem posredovati pomembne novice, ki jih potrebujejo, da se zavarujejo. Ena izmed težav je, da zdaj nimamo tako odgovorne vlade in političnega vodstva, kot bi ju morali imeti. To pa vsem otežuje življenja, še posebej pa novinarjem, ki opozarjajo na napake in poročajo, kaj se dogaja."

"To žal ni pravi čas, da bi netili prepire z novinarji in mediji. Zdaj bi morali sklepati zavezništva, saj bi moral vlado in medije zdaj povezovati javni interes. V našem interesu je, da poskrbimo za varnost ljudi, da ljudi pomirimo in ustavimo paniko v družbi. Po Evropi in po vsem svetu zdaj umira na tisoče ljudi, zato hočejo ljudje vedeti, kako naj se zavarujejo. Nočejo v strahu iskati novih sovražnikov in se ukvarjati s političnimi vprašanji, ki lahko počakajo na konec koronavirusne krize. Za vlado, ki zdaj neti prepire z mediji, ne bi rekel, da le zapravlja čas. Mislim, da ljudem dela medvedjo uslugo. Vlada bi morala graditi zavezništva in se povezovati z družbo. S pomočjo medijev in njihovega delovanja v dobri veri bi morali ljudem pomagati, da bi dobili zanesljive informacije. Zato sem zelo razočaran. Slovenija je država, ki sem jo imel v preteklosti vedno za zgledno jugovzhodno evropsko državo, ki ji je uspelo vzpostaviti demokracijo. Vlada pa s takim ravnanjem spodkopava ugled, ki ga je Slovenija gradila dolga leta."

(Aidan White, dolgoletni generalni sekretar evropske zveze novinarjev,o tem, da zdaj ni čas za vojno z novinarji in mediji; v Odmevih na RTV SLO)