Vsem gospodinjstvom boni za restavracije

Dunajski župan Michael Ludwig je napovedal, da bodo za ponoven zagon gostinske dejavnosti vsem gospodinjstvom v mestu podarili bone za obisk restavracij in kavarn. Enočlansko gospodinjstvo bo tako prejelo bon v vrednosti 25 evrov, veččlansko pa za 50 evrov.

Dunajčani bodo lahko od sredine junija do konca septembra letos v restavracijah in kavarnah unovčili vrednostne bone, ki jih bodo dunajske oblasti po pošti poslale vsem 950.000 gospodinjstvom v mestu. Z njimi bo mogoče plačati hrano in brezalkoholne pijače. Na ta način želijo mestne oblasti pomagati pri vnovičnemu zagonu gostinskih lokalov, ki so bili dva meseca zaprti in zaradi krize pričakujejo upad prometa za 40 do 50 odstotkov. Ne glede na socialni položaj bodo enočlanska gospodinjstva prejela bon v vrednosti 25 evrov, gospodinjstva z več kot enim članom pa bon za 50 evrov.

Za ta ukrep, ki dopolnjuje številne državne ukrepe za pomoč gospodarstvu, bodo dunajske oblasti namenile 40 milijonov evrov, če bodo vnovčeni vsi boni. »Naše gostinstvo zajema 6.500 gostinskih podjetij, ki zagotavljajo 60.000 delovnih mest na Dunaju in ustvarijo 1,4 milijarde evrov prometa letno. Obiščite lokale, unovčite bon in tako pomagajte dunajskim gostincem prebroditi krizo,« je župan Michael Ludwig pozval svoje meščane.

Boni za meščane so že ustaljena praksa v avstrijski prestolnici. Konec marca je okoli 300.000 Dunajčanov, starejših od 65 let, prejelo bone za taksi v višini 50 evrov za nujne poti. S tem so želeli to najbolj ranljivo skupino meščanov dodatno zaščititi pred okužbo s koronavirusom.