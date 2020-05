V službo ali ne, to je zdaj vprašanje ...

Danes je nov dan

Nedeljski Johnsonov nagovor, ki naj bi prinesel odgovore glede izhoda iz karantene, je Otočanom prinesel le kup shakespearjevskih vprašanj o tem, ali naj gredo v službo, ostanejo doma, se srečujejo z ljudmi ali ne, posedajo zunaj ali samo telovadijo ...

Nova vladna kampanja, ki se je iz Stay home! prelevila v Stay alert!, spominja bolj na delo slabe oglaševalske agencije kot na resen načrt za reševanje življenj, varovanje javnega zdravstva in zagon gospodarstva. Johnson je imel v ponedeljkovem nagovoru parlamentu novo priložnost za razjasnitev neznank, vendar je po seji edino jasno sporočilo le to, da je vlada nekompetentna.

Pod vprašajem so seveda življenja pripadnikov manjšin in revnejših, ki si ne morejo več privoščiti ostati doma, in so že zdaj bolj na udaru zaradi Covid-19. Konzervativna vlada je znova pokazala, da ščiti najbogatejše, medtem ko za zagon gospodarstva izkorišča najšibkejše.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.