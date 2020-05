Doktrina koronašoka

Janševa vlada počne vse, pred čemer svari Naomi Klein v knjigi Doktrina šoka

Policijsko varovanje vlade pred ljudstvom. Ljubljana, 8. maj 2020

© Gašper Lešnik

Šrilanko je 26. decembra 2004 razdejal strahovit cunami. Šrilančani so bili v šoku. In kaj je storila šrilanška vlada, ko so bili Šrilančani v šoku – ko so bili prestrašeni in dezorientirani, ko torej niso bili pri sebi? Nič, ribiška naselja, ki jih je razdejal cunami, je zradirala, ljudi odselila, jim v imenu »varnosti« prepovedala ponovno gradnjo hiš in naselij, obale pa potem prelevila v hotelske komplekse, v fine, butične turistične destinacije.