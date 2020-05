Sredstvo ustrahovanja

Podrobnosti iz ločenega mnenja obeh vrhovnih sodnic, ki se nista strinjali z razveljavitvijo »medijske« sodbe zoper Janeza Janšo

Vrhovno sodišče meni, da je zmerjanje novinark s prostitutkami politikova pravica.

Prejšnji teden je vrhovno sodišče (dokončno) razsodilo o Janševem verbalnem napadu na novinarki nacionalne radiotelevizije, Mojco Pašek Šetinc in Eugenijo Carl. Politik lahko žali novinarje, so presenetljivo dejali vrhovni sodniki, to je njegova pravica, ki jo varuje svoboda govora. V zadevi, v kateri so odločili v neposrednem nasprotju s sodobno evropsko sodno prakso, ki določa, da se morajo politiki jasno zavedati svoje odgovornosti v javnih nastopih in hkrati tudi »trpeti« hudo kritiko medijev, pa sodniki in sodnice niso bili soglasni. Odločba je bila sprejeta s tremi glasovi proti dvema. Zdaj so znane podrobnosti odločanja.