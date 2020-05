Vladanje z lažmi

Predsednik vlade Janez Janša je nagovoril javnost, naj ne verjame medijem, pač pa raje politiki

Uradna objava Urada vlade za komuniciranje, kjer RTV Slovenija primerja z Jugoslovansko ljudsko armado. Objavi je priložen citat Janeza Janše: »Takšni mediji si jemljejo pravico do monopola nad vedenjem in presojo. Kritizirajo, a ne prenesejo, če kdo kritizira njih. Njim ne smeš ničesar oporekati. Še manj njihovim lastnikom oziroma gospodarjem. Lahko se samo strinjaš z njimi.«

Vrag je resnično vzel šalo. Pisanje o slovenskih medijih, ki ga je te dni na osebni Facebook strani in na uradni strani vlade objavil premier Janez Janša, pismo o žabah, ki se kuhajo in skuhajo, o rimskih legijah, o vojni z mediji, ki je politiki domnevno ne morejo nikoli dobiti, vse te velike in zmedene besede predsednika vlade je treba jemati zelo resno.