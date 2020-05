Matej, tudi ti?

Minister za obrambo je nastopil v brezjanski cerkvi

Minister za obrambo na prižnici / Foto: Ministrstvo za obrambo

© Twitter

Matej Tonin je predsednik stranke, ki v daljši različici imena vsebuje tudi besedo »krščanski demokrati«. Nič posebnega, Nova Slovenija je vseskozi zagovarjala tradicionalen pogled na svet, njeni predstavniki so govorili o krščanskih koreninah Evrope, razpravljali so tudi o svetosti življenja. Stranka svojega »intimnega« odnosa do boga ni nikoli skrivala. Ne nazadnje je Matej Tonin skupaj s strankarskim vrhom »v zahvalo za prejeto milost in priprošnjo za pomoč v naslednjih dneh, da se odločijo v korist domovine,« nekaj dni po volitvah leta 2018 iz Ljubljane romal na Brezje, kjer je iz rok patra prejel božji blagoslov.

Ker so Gospodova pota čudna, skrivnostna in ljudem nedojemljiva, ni najbolj jasno, kako je romanje na Brezje v tistem času pomagalo stranki NSi in Mateju Toninu. A zdaj Tonin ni niti navaden poslanec niti predsednik državnega zbora, pač pa minister za obrambo.

In v tej vlogi, v vlogi ministra, se je ta teden znova odpravil na Brezje. Tam je na Florjanovo soboto pri bogoslužju nagovoril slovenske gasilke in gasilce. Sveta maša je bila razkošna, kljub epidemiološkim omejitvam so bili tam gasilci s svojimi prapori, pa člani Malteškega viteškega reda, mariborski nadškof Alojzij Cvikl in naš obrambni minister. Po blagoslovu praporov in gasilcev je na prižnico stopil tudi Matej Tonin in povedal par besed. Govoril je umirjeno in ponosno: o tem, da je »treba ljubiti svojega bližnjega« ter o pomenu »predanosti in odgovornosti«; spominjal se je tudi mladosti, saj je bil gasilec »že od mladih nog«. Nagovor je končal z besedami: »Skupaj z vami se priporočam Mariji Pomagaj in svetemu Florijanu. Naj čim manjkrat kličemo Na pomoč!« Marjana Šarca, ki je prav tako po duši gasilec, katoliška cerkev v času, ko je še vodil vlado, na slovesno mašo na Florjanovo nedeljo ni povabila.

Vsak človek, tudi politik, ima pravico do verske svobode. Ali je obrambni minister vernik ali pač ateist – to je njegova odločitev.

Vendar Tonin tam ni bil na lastno pest. Brezje je obiskal kot predstavnik oblasti, kot funkcionar vlade. Tudi poročilo o njegovem obisku je bilo skupaj s fotografijo objavljeno na uradnem Twitter-profilu ministrstva za obrambo. Tonin je torej kot predstavnik oblasti v državi, kjer sta po ustavnih zapovedih cerkev in država ločeni, neposredno sodeloval pri bogoslužju ene izmed verskih skupnosti.

Kaj takšnega se ni zgodilo prvič. Nedavno so na slovesnem bogoslužju v evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti sodelovali trije predsedniki: Borut Pahor, Dejan Židan in Marjan Šarec. Vsi trije so imeli pozdravne nagovore. A to ni bila običajna maša, pač pa umestitev novega evangeličanskega škofa Leona Novaka. Takšna stvar se ne dogaja enkrat na leto.

V času, ko v Sloveniji katoliška cerkev dviguje krila, saj ima politično zaslombo v novi vladi in njenem poduhovljenem predsedniku, bi morali na novo premisliti, zakaj se je določilo o tem, da je država ločena od verskih skupnosti, sploh znašlo v slovenski ustavi.