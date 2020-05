SDS Porno

V Janševi stranki so za kratek čas javnosti ponudili pornografska gradiva

Posnetek zadetkov Googlovega iskalnika, ki prikazuje, kako je bilo možno na straneh SDS dostopati do pornografskih vsebin

© slo-tech.com

Včasu koronakrize se je obisk pornografskih vsebin skokovito povečal. Z največjega pornografskega portala Pornhub, kjer so v teh izjemnih okoliščinah naredili tudi nekaj analiz, so recimo sporočili, da so uporabniki besedo »korona« v njihove iskalnike začeli vpisovati že 25. januarja, obisk pa se je skokovito povečal že po 8. marcu. V Evropi je vrhunec dosegel 23. marca, tudi zato, ker so se v Pornhubu zaradi spodbujanja socialne distance odločili odpreti plačljivi servis.

Tudi dnevna rutina v povprečju 120 milijonov obiskovalcev Pornhuba, ki na teh straneh povprečno ostanejo zgolj 10 minut in 28 sekund (ženske sicer 23 sekund dlje kot moški), se je v času karantene spremenila. Lani so si obiskovalci najraje ogledovali pornografske vsebine med deseto uro zvečer in polnočjo, s karanteno pa se je ta čas premaknil na poznejše ure. Največ ogledov pornografskih gradiv so tako v Pornhubu zabeležili med polnočjo in tretjo uro – ker seveda večine ljudi zjutraj ni čakalo delo.

Slovenski iskalci pornografije med koronakrizo pa so lahko prejšnji teden zaznali novega ponudnika teh vsebin, in sicer stranko SDS. Prek Googlovega iskalnika je lahko marsikdo na spletni strani stranke prišel do amaterskih posnetkov seksa, orgij, masturbacije, gejevske penetracije. Kot so ugotovili uporabniki spletnega foruma Slo-Tech, so bile strani ostalih slovenskih političnih strank »čiste«. Sklepali so, da je bila stranka SDS v času protestov proti vladi Janeza Janše očitno še žrtev zlonamernega vdora: njeni administratorji so že dan pozneje strankino spletišče očistili neprimernih vsebin.

Omenjeni incident pa je nepričakovano razkril še nekaj drugega: da imajo v skladu s Pornhubovo analizo v stranki SDS morda celo prav, ko silijo Slovenijo stran od trdega jedra Evrope k višegrajski četverici. Očitno smo kulturno res bližje Višegradu – lansko leto (tako Pornhub) so bili namreč v Sloveniji, podobno kot na Madžarskem, Slovaškem, Češkem ali Poljskem, popularni lezbični pornografski videi, medtem ko so v trdem jedru Evrope, v Nemčiji, Avstriji ali Franciji, ostali zvesti analnemu seksu.

Tako pač kažejo podatki.