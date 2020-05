Retradicionalizacija spolnosti

Novi podkast Radia Slovenija Evolucija užitka spolnost osvetljuje na svež in zabaven način

Pred desetletjem sta novinarja Izobraževalnega uredništva Prvega programa Radia Slovenija Liana Buršič in Mitja Blažič v večernem programu začela ustvarjati oddajo o spolnosti Izlivi, ki se je dotaknila marsikatere v javnem prostoru tedaj še ne tako pogoste teme: fetiši, seks med menstruacijo, poliamorija, incest, svinganje. Ko se je oddaja izpela, so novinarji Radia Slovenija spolnost občasno pokrivali v drugih oddajah, kljub vsemu pa želja po ustvarjanju oddaje o spolnosti ni nikoli zamrla, pravi novinarka Urška Henigman. Tako so se letos februarja odločili za zagon igrano-dokumentarnega podkasta Evolucija užitka, ki tematike, povezane s spolnostjo, kot so ženski orgazem, prezgodnji izliv ali spolnost v starosti, osvetljuje na zabaven način. Igralca Manca Dorrer in Domen Valič se v vsakem podkastu prelevita v lika Evo in Luko, ki iščeta zgodbe, skrite za štirimi stenami domov – eden se vživi v človeka, ki predstavlja svoj pogled na spolnost, drugi se o težavi ali seksualni praksi, o kateri teče beseda, posvetuje s strokovnjaki.