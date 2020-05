»Spola nista samo dva, čeprav smo do zdaj v središče postavljali heteroseksualne pare«

Retradicionalizacija spolnosti. Novi podkast Radia Slovenija Evolucija užitka spolnost osvetljuje na svež in zabaven način.

Pred desetletjem sta novinarja Izobraževalnega uredništva Prvega programa Radia Slovenija Liana Buršič in Mitja Blažič v večernem programu začela ustvarjati oddajo o spolnosti Izlivi, ki se je dotaknila marsikatere v javnem prostoru tedaj še ne tako pogoste teme: fetiši, seks med menstruacijo, poliamorija, incest, svinganje. Ko se je oddaja izpela, so novinarji Radia Slovenija spolnost občasno pokrivali v drugih oddajah, kljub vsemu pa želja po ustvarjanju oddaje o spolnosti ni nikoli zamrla, pravi novinarka Urška Henigman. Tako so se letos februarja odločili za zagon igrano-dokumentarnega podkasta Evolucija užitka, ki tematike, povezane s spolnostjo, kot so ženski orgazem, prezgodnji izliv ali spolnost v starosti, osvetljuje na zabaven način. Igralca Manca Dorrer in Domen Valič se v vsakem podkastu prelevita v lika Evo in Luko, ki iščeta zgodbe, skrite za štirimi stenami domov – eden se vživi v človeka, ki predstavlja svoj pogled na spolnost, drugi se o težavi ali seksualni praksi, o kateri teče beseda, posvetuje s strokovnjaki.

»Pred letom dni je v Ljubljani potekal kongres Evropskega združenja za spolno medicino, kjer je predavalo veliko izjemnih strokovnjakinj in strokovnjakov. V treh dneh smo tam posneli kar dvajset intervjujev. Približno pol leta pozneje smo dobili zeleno luč za podkast,« razlaga Urška Henigman. »Veseli smo, da je tu, odprtega diskurza o spolnosti je v medijih in družbi namreč še vedno malo. Na področju tradicionalnih medijev lahko opazujemo retradicionalizacijo spolnosti in spolnih vlog, ki se nam zdi ne le škodljiva, ampak tudi nevarna. Ko gre za družabne medije, pa je vse odvisno od mnenjskega mehurčka, v katerem se giblješ. Spremljaš na primer pozitiven pogled na spolnost, sprejemanje različnosti, potem pa te šokira rezultat referenduma o družinskem zakoniku.«

»V oddaji bomo gotovo govorili tudi o neheteroseksualni spolni usmerjenosti in nebinarnih spolnih identitetah. Spola nista samo dva, čeprav smo do zdaj v središče postavljali heteroseksualne pare. Sicer pa najnovejše raziskave kažejo, da imajo v Sloveniji ženske prvi spolni odnos v povprečju prej kot moški, kar nas kljub vsemu uvršča med države, ki imajo bolj liberalno spolno kulturo.«

V prvi sezoni podkasta bodo pri temah za epizode izhajali večinoma iz intervjujev, ki so jih posneli na kongresu, svoje mnenje o tem, kaj bi želeli slišati, pa lahko v aplikacijo za podkaste sporočijo tudi poslušalci. Urška Henigman pravi, da so med pogovori s strokovnjaki pogosto prišli do zaključka, da je danes največji tabu iskren pogovor o spolnosti. »Začnite se pred moškimi odkrito pogovarjati o menstruaciji, tamponih, menstrualnih skodelicah. Zelo hitro bo zanje informacij preveč. Pa tudi ženske marsikje o tem še vedno ne govorijo, niti s prijateljicami niti s hčerkami. Verjetno je danes precej manjši tabu oralni ali analni seks kot menstruacija. Tabuji so tudi izguba spolne želje v dolgoletni monogamni zvezi, prezgodnji izliv, seksualne prakse starejših, pa seveda klitoris, o katerem tudi ženske ne vedo veliko. Želimo si, da bi Evolucija užitka normalizirala pogovore o spolnosti – med partnerji, prijatelji, pa tudi v šoli. Celovite spolne vzgoje ni, prave informacije o seksu pa na spletu ’povozi’ pornografija.«

