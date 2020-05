Hoč’mo cesto!

Lea Knez

Koroška že več kot 20 let čaka na prometno povezavo s preostalo Slovenijo, ki bo odločilna za decentralizacijo in razvoj gospodarstva ter ohranitev mladih v regiji. Žal kaže, da je gradnja še daleč od realizacije, saj na obljube o tretji razvojni osi vlade ena za drugo rade pozabijo, a vendar jih to ne ustavi pri nabiranju političnih točk.

(Končno) sprejet načrt o trasi F2 ni idealen: med drugim ohranja pristop favoriziranja najdražjih in najmanj ekoloških rešitev. Te za seboj potegnejo uničenje velikega števila kmetijskih zemljišč, stanovanjskih objektov in voda, od 2020 pa še tožbo, ki zadeva gradnjo po rudniškem prostoru in bi lahko ogrozila že pridobljena soglasja.

Med podajanjem projekta sem in tja Korošci ostajajo v odrezani regiji, kar je še posebej težavno v času kriz, kot je Covid-19, ko je dobra infrastruktura ključnega pomena. Med prepiri o gradnji novih cest pa problem zastarelih, počasnih in marsikje neobstoječih železniških povezav na Koroškem ostaja nenaslovljen.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.