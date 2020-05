Janša bo na televiziji dobil svojo oddajo

Voditelj vas bo nagovoril vsak ponedeljek

Janez Janša je na Twitterju napovedal, da bo imel ob ponedeljkih na Nova24TV svojo oddajo

© Twitter

Televizija Nova24TV sporoča, da s ponedeljkom začenja s predvajanjem nove oddaje, ki bo nosila naslov V živo: Pogovor s predsednikom vlade. Gost oddaje bo premier Janez Janša, ki bo v prvem delu oddaje odgovarjal na aktualne teme preteklega tedna, nato pa bodo po predsednika vlade po telefonu lahko spraševali tudi državljani. Voditelj oddaje bo zvesti kader Nova24TV Aleksander Rant.

"Vsak teden bosta pregledala dogodke prejšnjega tedna, pa najsi bodo to afere, uspehi vlade ali pa krizne razmere doma in po svetu," so zapisali na Nova24TV.

Napovednik za svojo oddajo je na družabnih omrežjih delil tudi Janez Janša.

Za primerjavo in kot zanimivost naj dodamo, da tedenske oddaje nimata niti severnokorejski predsednik Kim Jong Un ali ruski predsednik Vladimir Putin.