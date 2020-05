»To, da Janša enkratno socialno pomoč imenuje kar UTD, je skregano z resničnostjo«

"Cilj univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) ni aktivacija brezposelnih, ampak širitev svobode ter razmisleka o tem, kaj in pod kakšnimi pogoji želimo ljudje delati in ustvarjati v omejenem času, ki ga imamo za življenje. Gre za to, da lahko ljudje brez eksistencialnega strahu rečemo ne službam, ki so ponižujoče, izkoriščevalske in škodljive. Da se lahko odločimo za dodatno izobraževanje ali izpopolnjevanje. Da lahko več časa namenimo skrbstvenemu in prostovoljnemu delu."

"Ideje o UTD lahko izkoristijo tudi neoliberalni politiki in kapitalistični sistem. To vidimo zdaj v Sloveniji, ko predsednik vlade Janez Janša enkratne socialne pomoči v času epidemije Covid-19 imenuje kar univerzalni temeljni dohodek. To je skregano z resničnostjo in tu moramo biti zelo previdni. Vlada je sprejela pričakovane finančne ukrepe za krizno situacijo in ukrepi so dejansko zelo podobni, včasih tudi manj ambiciozni, kot v mnogih evropskih državah. To potrjujejo podatki Mednarodnega denarnega sklada. Absolutno nobene osnove ni, da bi bili zaradi teh ukrepov posebej hvaležni vladi – ne trenirkarji ne kaviarski socialisti. Gre za dolžnost države in politike v takšnih kriznih situacijah, za uporabo v glavnem že obstoječih mehanimzov za zaščito dohodkov. Distribucija denarnih transferjev posameznikom in družinam se uporablja kot politika za blaženje negativnih vplivov. To ni nič novega in altruističnega. Večina držav po svetu je to svojo dolžnost izpolnila."

(Jasmina Jerant, raziskovalka univerzalnega temeljnega dohodka; v intervjuju za Večer)