»Terminologija SDS spominja na besednjak iz kakšne komunistične Albanije ali Severne Koreje«

IZJAVA DNEVA

"Motnja za vlado in SDS sta očitno javna RTV Slovenija in Pro Plus, ki jima očita monopol, zato bo cilj, kot pravi predsednik vlade, ozdraviti naš medijski prostor. Tovrstno 'zdravljenje' pa me z vidika demokratičnosti te družbe skrbi, tako zdravljenje medijev kot državljanov. Ko želijo politiki 'zdraviti' državljane in medije, se demokraciji običajno ne piše nič dobrega. V tem primeru uporabljena terminologija spominja na besednjak iz kakšne komunistične Albanije ali Severne Koreje."

(Marko Milosavljević, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, o Janševem besedilu Vojna z mediji; v časniku Dnevnik)