Od kdaj Možina vabi k sebi »levičarje«?

IZJAVA DNEVA

"Dr. Ernest Petrič pri Jožetu Možini na TVS. Nesporna avtoriteta v slovenskem prostoru, kar daje njegovim pogledom in vrednotenju sedanjih razmer posebno težo. Tako ga predstavi avtor in voditelj nedeljske oddaje Intervju."

"Mah, pomislim, ali je res tako? Poznamo ga že dolgo, in četudi je dober poznavalec mnogega, z bogato zgodovino še v prejšnjem, jugoslovanskem režimu, pa profesor, diplomat, ustavni sodnik in danes svetovalec predsednika republike, me njegova pogosta modrovanja malokdaj prepričajo."

"Ima se za levičarja. Pa se takoj spomnim, da se je tudi Janez Janša razglašal za vodilnega socialnega demokrata v Sloveniji, a ga kot takega evropska socialna demokracija ni prepoznala in še manj sprejela oziroma se v njej menda niti sam ni videl, zato je takrat tudi zamenjal ime svoje stranke in pozneje pristal v Evropski ljudski stranki z v zadnjih časih vse bolj vztrajnim spogledovanjem z njeno ekstremno desnico."

"Pa tudi sicer – od kdaj Možina vabi k sebi »levičarje«? Je poskusil kdaj s Kučanom, Kocijančičem ali povsem sredinsko usmerjenim Danilom Türkom? Niti enkrat nisem zasledil gosta, ki bi bil kritičen do Janeza Janše. Tako da tudi tokrat od »levičarja« Petriča nisem pričakoval česa takega. Navsezadnje je tudi on navijal za to, da bi že od začetka mandata vlado vodil prvak SDS, ker da je relativni zmagovalec volitev, in okregal sedanje opozicijske stranke, ker niso hotele z njim v koalicijo."

(Aurelio Juri, v odzivu v časniku Dnevnik na intervju Jožeta Možine z dr. Ernestom Petričem na RTV SLO)